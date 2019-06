“Stranger Things 3”: em último trailer, Eleven e turma tentam interromper retorno do mal 

Por Anna Dalbem*

Falta pouco! A terceira temporada de “Stranger Things“, um das séries mais amadas da Netflix, está perto de seu lançamento! Os novos episódios estreiam no dia 4 de julho. Na noite desta quinta-feira (20), a plataforma liberou o trailer oficial da temporada.

Em pleno verão de 1985, os jovens de Hawkings chegam na fase da adolescência, momento de vivenciar novas experiências, entre elas, a do primeiro amor. Enquanto Eleven, Dustin, Will, Mike e Lucas tentam manter a amizade firme, velhos e novos inimigos se aproximam da cidade. Cara a cara com o mal, eles precisam lutar por sobrevivência e terão que aprender a conviver, colocando a amizade acima de qualquer coisa – inclusive do medo.

Confere só:

