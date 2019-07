Suposto Hacker: justiça manda bloquear ativos de criptomoedas dos investigados no caso

O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira, determinou o bloqueio de todos os ativos que os investigados pela Operação “Spoofing” tiverem em carteiras de criptomoedas. A operação, que foi deflagrada pela Polícia Federal na última terça (23), apura a suspeita de invasão dos celulares de autoridades brasileiras. Criptomoedas são emitidas por sistema de computador, e as operações de compra e venda não são reguladas.

Quando determinou a prisão dos investigados, o juiz já havia determinado a quebra do sigilo bancário dos alvos, além do bloqueio dos ativos financeiros. Nas buscas, foram encontrados valores que, segundo os suspeitos, foram obtidos por meio do mercado de bitcoin.

Portanto, ao determinar o bloqueio dos ativos, o juiz Vallisney informou que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontaram a necessidade de obter senhas e chaves das carteiras de criptomoedas do casal, Gustavo Henrique e Suelen Priscila. Em documento enviado à Brasília, a PF informou ainda que aguarda a análise dos registros de celulares e do computador de Walter Delgatti, apontado como o hacker responsável por invadir os telefones.

A polícia argumenta que busca dados sobre a existência de contas de criptomoedas que poderiam seriam controladas pelos suspeitos como forma de ocultar pagamentos recebidos por suas atividades ilícitas.

Deixe seu comentário: