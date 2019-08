Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo negou pedido de habeas corpus do fazendeiro Ricardo Athayde Vasconcelos e manteve sua condenação a 12 anos de reclusão pelo homicídio qualificado do bailarino Igor Xavier, ocorrido em 2002, em Minas Gerais. O fazendeiro flagrou o bailarino “em situação íntima com seu filho” e, desferiu contra ele cinco tiros.

