Susana Kakuta assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

À frente da Secretaria de Minas e Energia desde março, Susana Kakuta vai assumir também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A posse ocorre nesta sexta-feira, às 11h, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini.

Na pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Susana substitui Evandro Fontana.

Susana Kakuta foi, recentemente, presidente do Badesul – Agência de Fomento/RS. Atuou como diretora da Unidade de Inovação e Tecnologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e gestora executiva do Tecnosinos – o Parque Tecnológico São Leopoldo.

Foi ainda presidente da CaixaRS, diretora de Operações do Sebrae RS e coordenadora da Unidade de Competitividade Industrial da Confederação Nacional da Indústria. É doutora em Sociologia e Economia Internacional pela Universidade Complutense de Madri.

Financiamento pró-cultura

O próximo dia 27 de setembro marca a inauguração da Casa das Artes de Novo Hamburgo Semec II, que abre as portas para o público do Rio Grande do Sul com cerimônia às 11h. O local, antigo prédio da Semec II, passou por obras de restauração e revitalização com o patrocínio da RGE, financiamento do Pró-Cultura RS – Lei de Incentivo à Cultura do Estado, apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), realização da Prefeitura de Novo Hamburgo e planejamento e gestão das empresas Lahtu Sensu Administração Cultural e Cida Cultural.

A data da inauguração foi definida após encontro, nesta semana, com o secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo. O prédio abriga uma sala de exposições com 170m² e um auditório multiuso, com capacidade para 128 pessoas, para apresentações de teatro, música, saraus literários, seminários, oficinas e cursos temáticos. O espaço também conta com uma cafeteria e sala de reuniões, na qual as entidades culturais cadastradas no município poderão se reunir. O valor total do projeto foi de R$ 4.139.178,30, com financiamento do Pró-cultura RS LIC/ Patrocínio RGE Sul: R$ 3.725.076,47 e contrapartida da prefeitura de Novo Hamburgo de R$ 414.101,83. Estiveram presentes na reunião os representantes da Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Departamento de Fomento da Sedactel (Pró-Cultura/RS), Arquium Construções e Restauro, RGE e das empresas gestoras do projeto. Rede Vero Os lojistas credenciados à rede de adquirência Vero, da empresa Banrisul Cartões, já estão aptos a aceitar pagamentos por aproximação, inovação que permite que as transações sejam feitas sem a necessidade de inserir ou passar o cartão nas máquinas POS ou mobile. Atualmente, existem dispositivos de pagamento inseridos em pulseiras, relógios ou em carteiras digitais para smartphones. Ao aproximar o dispositivo a uma curta distância da máquina, o pagamento será efetuado. Segundo o diretor da Banrisul Cartões, Antônio Carlos Antunes, a solução faz com que as transações sejam mais rápidas que as tradicionais, acelerando o processo e ampliando o número de operações. “Esse serviço oferece mais segurança ao cliente, já que ele não precisa levar dinheiro ou mesmo o cartão de crédito no bolso. Além disso, as informações compartilhadas com a máquina são utilizadas apenas para o pagamento”, destacou.

