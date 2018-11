Susana Vieira está com leucemia há três anos; a doença está estabilizada

Susana Vieira, 76 anos, está com leucemia. A atriz recebeu o diagnóstico há três anos e, segundo sua assessoria, está estabilizada no momento.

A informação foi divulgada por Léo Dias, apresentador do Fofocalizando, do SBT, e foi confirmada pelos representantes da atriz nesta segunda-feira (12). “A informação está correta, sim, mas não é algo recente, já tem alguns anos”, disse a assessora.

De acordo com Dias, a atriz teria revelado a doença durante a gravação do Domingão do Faustão, realizada no último sábado (10). O programa vai ao ar somente no mês de janeiro. Susana Vieira também é uma das entrevistadas da nova temporada de “Lady Night”, apresentado por Tatá Werneck no canal Multishow.

Em dezembro, a atriz foi internada após um longo voo devido a um tromboembolismo venoso –coágulos encontrados em veias profundas – e foi tratada com fisioterapia e anticoagulantes.

A leucemia é um câncer que surge na medula óssea, onde são formadas as células sanguíneas. A doença provoca um acúmulo de células anormais e dificulta a produção de plaquetas e glóbulos brancos e vermelhos.

Academia

Susana Vieira provou que está reagindo muito bem ao tratamento contra a leucemia ao posar para uma foto na academia com sua personal trainer. “Estou ótima e feliz!”, festejou. “Gratidão por todo o amor e carinho que recebi de vocês hoje!”, disse a atriz.

A assessoria da atriz ressaltou que Susana se submeteu a sessões de quimioterapia no início de 2018. “A doença está totalmente controlada. Não existe nenhuma restrição de nada e por isso a Susana tem seguido a agenda pessoal e profissional normalmente”, disse a assessoria.

Ida ao teatro

No dia 2 deste mês, aconteceu a estreia do espetáculo Dogville, adaptação teatral do filme de Lars Von Trier, no Teatro Clara Nunes, do Rio de Janeiro.

Muitos famosos foram conferir a peça, inclusive Susana Vieira que foi prestigiar o amigo Fábio Assunção, que faz parte do grande elenco, que conta com outros nomes como Mel Lisboa, Bianca Byington, Blota Filho, Eric Lenate, Marcelo Villas Boas, Gustavo Trestini, Thalles Cabral, Chris Couto e mais.

Durante a apresentação, Susana foi clicada pelos fotógrafos emocionada e orgulhosa pelo ator, aplaudindo de pé. Ao final da encenação, foi até os bastidores para cumprimentar o amigo e posou ao lado dele para muitas fotos.

Dogville ficará em cartaz até 16 de dezembro no Rio de Janeiro e depois parte para São Paulo, em temporada do dia 25 de janeiro até 31 de março, no Teatro Porto Seguro.

