Suspeito de ataque em Berlim é liberado por falta de evidências

As autoridades alemãs afirmaram que, por falta de evidências, foi liberado o suspeito do ataque com um caminhão em Berlim, nesta segunda (19), que deixou 12 mortos e 48 feridos.

Mais cedo, o procurador alemão Peter Frank já havia dito que o homem poderia “não ser o responsável ou pertencer ao grupo de responsáveis”.

Segundo Frank, os investigadores tratam o ataque como ato de terrorismo, embora ninguém tenha assumido a responsabilidade. Ele disse ainda que não está claro se foi um criminoso ou se foram vários.

O procurador afirmou que o método usado é semelhante ao do ataque realizado em Nice, em julho, e ao “modus operandi” usado por grupos extremistas islâmicos. (Folhapress)

Comentários