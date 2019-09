A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (23), um homem de 44 anos, suspeito de homicídio. O crime ocorreu no dia 8 de agosto na Av. Eduardo Prado, Bairro Cavalhada, em Porto Alegre. De acordo com a investigação preliminar foi possível apurar que a vítima fora espancada e atingida por arma branca com inúmeros golpes na região da cabeça.

