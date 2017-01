Suspeitos de participarem de assalto com mortes no Uruguai seriam brasileiros

A Polícia Civil de Santana do Livramento já tem a possível identificação de três suspeitos de participarem de um assalto a casa de câmbio Fênix, na cidade vizinha de Rivera, no Uruguai. Segundo a delegada Giovana Müller todos seriam brasileiros e estariam se escondendo em solo nacional. “Nós ainda não estamos divulgando os nomes para não ocorrer como o advogado que teve a placa do carro clonada e apareceu na internet como suspeito”, explicou.

O crime causou comoção na localidade fronteiriça pela violência. Como o veículo apresentava placa brasileira, grupos na internet, sites e no WhatsApp divulgaram a foto do proprietário do veículo como sendo um dos bandidos. O advogado chegou a ser ameaçado e pediu, por meio de sua sua conta no Facebook, que as pessoas parassem com a divulgação da sua imagem.

Assalto

Criminosos armados com metralhadoras invadiram a casa de câmbio próxima a Praça Internacional no final da tarde de segunda-feira (16). Um segurança do estabelecimento e um dos assaltantes morreram na troca de tiros. Uma terceira pessoa ficou ferida na ação. Os bandidos fugiram em uma caminhonete Mitsubishi Outlander preta em direção ao território brasileiro, que mais tarde foi abandonado na Vila Municipal, em Santana do Livramento. A polícia brasileira auxilia na busca aos foragidos.

