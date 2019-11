Suspensos, Cortez e Maicon são desfalques para o duelo do Grêmio contra a Chapecoense

Na manhã deste sábado (9), no CT Luiz Carvalho, a equipe do Grêmio encerrou os preparativos para o duelo diante da Chapecoense. A partida será neste domingo (10), às 19h, em Chapecó, e é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira parte do trabalho comandado pelo técnico Renato Portaluppi neste sábado teve os portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi permitido, os atletas já participavam do tradicional recreativo que antecede os jogos. Não faziam parte desta movimentação os jogadores Geromel, Michel, Rômulo e Maicon, que trabalhavam na academia.

Cortez e Maicon são os desfalques para a partida. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 1 sobre o CSA na última quinta-feira. A tendência é que Renato opte por Juninho Capixaba e Rômulo como substitutos. A dúvida maior fica na lateral-direita entre Léo Moura e Galhardo.

O lateral Juninho Capixaba concedeu entrevista coletiva após os trabalhos deste sábado. Ele projetou o duelo diante da Chape e falou na oportunidade em começar mais um jogo como titular. “Espero corresponder a essa oportunidade. É um grande desafio contra a Chape. O Grêmio tem um histórico vencedor e vamos lá em busca dos três pontos. Sabemos que vai ser muito difícil, mas acabamos de entrar no G4 e o nosso pensamento é nos mantermos ali”, disse.

“A lição que fica é a gente não desconcentrar. A gente desconcentrou um pouco na partida contra o CSA. Mas acho que se a gente entrar concentrado, a gente tem tudo para buscar o resultado”, afirmou.

Chegada em Chapecó

O Grêmio chegou em Chapecó neste sábado. A equipe se sentiu em casa assim que desembarcou no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso. Cerca de 200 torcedores esperavam a delegação e aproveitaram para tirar fotos e recolher autógrafos.

Na chegada no hotel, aproximadamente 300 gremistas esperavam o Tricolor com banda, cânticos e bandeiras. Ao desembarcar, os jogadores saudaram os torcedores e alguns distribuíram autógrafos e pararam para fotos.