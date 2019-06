Tá na Mesa desta quarta-feira debaterá reforma da Previdência

A tradicional reunião-almoço da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) abordará o tema mais latente à política brasileira atual: a reforma da Previdência. Esta edição do Tá na Mesa acontecerá nesta quarta-feira (26) e reunirá representantes regionais de nove bancadas na Câmara dos Deputados.

A ideia é que os parlamentares tragam suas perspectivas acerca da medida, além de revelarem como suas bancadas votarão. Participarão os presidentes estaduais do PSDB, Mateus Wesp; do PSB, Mário Bruck, do PP, Celso Bernardi; do PDT, Pompeo de Mattos; do PT, Pepe Vargas; do PTB, Luiz Carlos Busato; do PSL, Nereu Crispim; e do NOVO, Guilherme Enck. O MDB será representado pelo secretário-geral do partido, deputado Gabriel Souza.

Serviço

O quê? Tá na Mesa – reforma da Previdência

Quando? Quarta-feira (26), às 12h

Onde? Sede da Federasul, no Largo Visconde de Cairú, 17 – Centro Histórico de Porto Alegre