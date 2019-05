O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul abordará o tema “O papel da Justiça frente ao cenário político e econômico do Brasil” nesta quarta-feira (22), às 12h. O assunto será debatido pelo procurador-geral do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa e Fabiano Dallazen, chefe do MP gaúcho.

