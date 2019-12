Porto Alegre Tabela de verão dos ônibus pode ser consultada no site da EPTC

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Redução no número de passageiros nesta época do ano é de 17%

A Tabela de Verão no sistema de ônibus de Porto Alegre segue até 1º de março. A redução no número de viagens é de 8%, porém os primeiros e últimos horários de todas as linhas seguem inalterados.

A medida se deve à diminuição de passageiros nesta época do ano, prevista em 17% devido às férias escolares, entre outros. A Tabela de Verão está em operação desde o dia 23 de dezembro.

Os itinerários e horários de ônibus podem ser consultados no site da EPTC, no menu de serviços, ou nos links abaixo:

Consulta por bacia e por linha

http://www.eptc.com.br/EPTC_Itinerarios/linha.asp

Consulta por logradouro

http://www.eptc.com.br/EPTC_Itinerarios/Lograd1.asp

As informações são atualizadas diariamente e também podem ser obtidas pelo número 118, no atendimento ao cidadão.

Para o maior conforto, é possível utilizar o aplicativo do cartão TRI para smartphone, que permite saber quando o ônibus chegará no ponto, escolher a melhor linha para chegar ao destino e acompanhar em tempo real 100% da frota de Porto Alegre.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) irá monitorar o atendimento de todas as linhas para a realização de ajustes, caso seja necessário. Dúvidas, informações ou reclamações podem ser encaminhadas pelo fones 156, 118 ou no site da EPTC.

