Taís Araújo brilha em evento com Julia Roberts e Denzel Washington

Hollywood anda batendo palmas para a nossa Taís Araújo . Depois de tirar um selfie com Viola Davis , a brasileira foi uma das convidadas do American Film Institute (AFI) Life Achievement Award Gala , que aconteceu na noite de quinta-feira, em Hollywood.

O evento, que homenageava a carreira de Denzel Washington , teve a presença do próprio ator e outros nomes do time A do cinema americano, como Julia Roberts e Jodie Foster .

Para a ocasião, Taís escolheu um vestido da coleção de inverno 2019 da grife Emilio Pucci, que ainda nem foi colocado à venda para as clientes da marca.

Horas antes, a brasileira apareceu no Instagram da atriz americana Viola Davis. “Minha irmã brasileira veio visitar”, escreveu Viola. “Que grande conexão. Amo sua autenticidade e talento”.

Taís respondeu: “Muito bom estar com você. Que momento maravilhoso eu tive nesta manhã, irmã”.