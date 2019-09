Tardelli afirma estar mais a vontade no Tricolor: “Chegou o momento de mostrar tudo o que o Grêmio depositou em mim”

*Por Bárbara Assmann

Parece que a confiança do atacante Diego Tardelli anda lá em cima, o que não vinha acontecendo desde sua chegada ao Grêmio, quando o jogador assumiu estar passando por dificuldades. No último jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, no dia 8 de setembro, ele começou a partida como titular e marcou um gol.

Conforme o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, a troca veio para ficar. Quem precisa provar isso é o próprio jogador, e, em coletiva na tarde desta quinta-feira (12), no CT Luiz Carvalho, o atacante confirmou sua adaptação ao time. “Me sinto um pouco mais à vontade, do jeito que eu queria estar no início do ano. Chegou o momento de mostrar tudo o que o Grêmio depositou em mim”, revelou.

E mais do que isso, o jogador quer fazer história no Tricolor e assumiu ter recusado uma proposta da China. “Pensei sim sobre voltar, para ter uma cabeça boa, ficar mais tranquilo. Mas acabei recusando porque eu não queria deixar para trás esta oportunidade. Eu queria fazer história, fazer meu nome aqui no Grêmio”, garantiu.

Segundo Tardelli, Renato quer que ele fique mais próximo ao gol, um típico camisa 9. “Mesmo eu não sendo de característica fixa, de fazer o pivô, eu tenho buscado manter a posição na área, na referência”. Foi o que aconteceu na partida contra o Cruzeiro, que o atacante classificou como um bom jogo. “Apesar do momento do Cruzeiro, a gente fez um outro jogo, bem melhor do que havíamos feito na semana passada”, afirmou.

Ainda há mais jogos pelo Campeonato, porém, é inevitável não pensar na semifinal da Libertadores e no Flamengo, adversário do Grêmio. O atacante garantiu que o tricolor dará uma boa resposta. “A gente está vendo tudo que está acontecendo, o favoritismo, a torcida pelo Flamengo. Mas não é à toa que o Grêmio está em sua 3ª semi-final de Libertadores. Então deixem a gente tranquilo que em breve vamos dar uma resposta muito boa”, destacou o jogador.

A próxima partida do Tricolor é pelo Brasileirão, no domingo (15), contra o Goiás, às 16h na Arena do Grêmio.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

