Tardelli se recupera de dores e disputa titularidade com André contra o Athlético-PR

*Valéria Possamai

A semana é decisão para o Grêmio pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (14), os comandados de Renato Portaluppi iniciam a disputa das semifinais com o Atlhético-PR. Apesar do mistério que envolve a escalação, o tricolor tem apenas um dúvida com relação ao time, protagonizada por André e Diego Tardelli.

Ambos os centroavantes vêm em disputa pela titularidade no comando no ataque. Até o momento, André tem levado vantagem e tem começado entre os 11 em jogos decisivos. Já o camisa 9, tem atuado como titular no chamado “time alternativo”, mas também vem ganhando oportunidade e saindo do banco de reservas na Copa do Brasil e Libertadores.

Os números

QUESITOS ANDRÉ DIEGO TARDELLI Jogos 32 22 Gols 5 4 Média de gols (gols/jogo) 0,16 0,18 Minutos em campo 2.056 948

No último sábado, Tardelli chegou a ficar de fora do duelo contra o Flamengo. O centroavante sentiu dores no tendão, mas já está recuperado e treinou normalmente.

Nesta terça-feira, o comandante gremista comanda a última atividade antes do enfrentamento. Grêmio e Athlético-PR protagonizam o primeiro duelo pelas semifinais na Arena, nesta quarta-feira, às 21h30.

Leia mais: Maicon destaca tradição de vitórias do Grêmio: “Vamos relembrar as ocasiões em que fomos campeões”

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: