Taxa de juros Selic cai para 6%; entenda quais são os impactos

O Comitê de Política Monetário (Copom) do Banco Central (BC) reduziu a taxa Selic em meio ponto percentual. Esse foi o primeiro corte na taxa básica de juros da economia em 16 meses. Em seu comunicado, o comitê do BC indicou que pode fazer novos cortes nas próximas reuniões, ao afirmar que “a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo”. Também nesta quarta, o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) cortou a taxa de juros pela primeira vez em 11 anos, desde a crise financeira de 2008. O corte foi de 0,25 ponto percentual, levando as taxas à faixa de 2% a 2,25%.

Entenda

A Selic é a taxa básica da economia e serve de referência para outras taxas de juros (financiamentos) e para remunerar investimentos corrigidos por ela. A Selic não representa exatamente os juros cobrados dos consumidores, que são muito mais altos. Desde setembro de 2017, a poupança passou a render menos devido a uma regra criada em 2012. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 6,17% ao ano (0,5% ao mês) mais TR (Taxa Referencial). Mas, quando a Selic é igual ou menor que 8,5%, a poupança passa a render 70% da Selic mais TR. Ou seja, a economia brasileira começa a caminhar para um novo cenário de taxas de juros e inflação muito baixas e a rentabilidade da poupança está se aproximando de zero. A taxa de juros quase próxima a inflação obriga as pessoas a investirem, mudando o cenário econômico do país.

Investimentos

A redução da taxa Selic estimula a economia pois deixa os juros menores e barateia o crédito. Com o crédito mais barato, a população tem a possibilidade de fazer empréstimos e consumir mais, estimulando assim, a economia. Mas a notícia não é tão boa para os investidores em renda fixa, como a poupança, o Rendimento do Certificado de Depósito Bancário (CDB) e o Certificados de Depósito Interbancário (CDI). Neste cenário os investimentos em ações se tornam mais atrativos. A tendência é que os investidores comecem a procurar outra forma de rentabilizar o capital deles e uma delas é investindo no mercado de ações. Neste caso a recomendação de especialistas é pela cautela, devido aos riscos envolvidos nas operações.

