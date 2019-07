O Tribunal de Contas do Município (TCM) anunciou que vai apurar indícios de irregularidades em obras públicas da prefeitura do Rio de Janeiro que estariam sendo realizadas sem licitação. O plenário da Casa determinou inspeção extraordinária da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro, para apurar denúncias feitas na semana passada.

