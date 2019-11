Notas Capital Teatro de Arena apresenta show de samba-jazz

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

Liderado pelo pianista Luis Henrique, o New Trio apresenta às 20h desta quinta-feira o show “Coletânea Samba Jazz e Afins” no Teatro de Arena (altos do Viaduto da Borges de Medeiros, Centro Histórico). O músico é acompanhado pelo contrabaixista Everson Vargas e pelo baterista Ricardo Arenhaldt, além dos convidados Luizinho Santos (sax e flauta) e Huberto Boquinha (trombone).

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário