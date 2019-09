Técnico do Athletico vê final “parelha” e comemora triunfo em casa: “Qualquer vantagem é importante”

*Valéria Possamai

Na busca pelo título inédito da Copa do Brasil, o Athletico-PR conquistou uma vitória no 1° jogo da decisão. Nesta quarta-feira, gol de Bruno Guimarães, o furacão venceu o Inter, na Arena da Baixada e, leva uma vantagem para a finalíssima em Porto Alegre, na próxima semana.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Tiago Nunes comemorou o saldo tendo em vista o nível da disputa entre os times. “Foi um jogo com ingredientes de uma final. Emocionalmente tenso, com duas equipes com características de jogo marcantes. Jogo muito parelho, as chances de gol foram muito parecidas”, disse Tiago, que completou: “Em uma final tão parelha, qualquer vantagem é importante”.

Apesar de ter vencido a primeira decisão, os paranaenses não chegam em solo gaúcho para jogar com a vantagem construída em Curitiba. “Tem situações do jogo que não controlamos. São muitos detalhes num jogo desse, temos que tentar diminuir ao máximo a margem de erro. Nos aproximaremos da nossa chance de vencer se tentarmos vencer o Internacional. Se formos para segurar o resultado, então estaremos fadados a sofrer muito”.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

