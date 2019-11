Tecnologia é destaque desta terça-feira (05) no espaço Arena Inovação

No dia 5 de novembro, das 9h às 11h, “Robótica com sucata”, exposição, com o Grupo ROBOED 28 CRE. Para alunos do Ensino Fundamental e outros interessados. Das 14h às 15h, “Robótica inclusiva” com Grupo ROBOED 28 CRE. Para alunos do Ensino Fundamental e outros interessados. Às 15h30, “Realidade aumentada e realidade virtual: o que isso tem a ver com livros?”. Palestra com Leonardo Schenkel, da Magipix, e Ana Pregardier, da IntusForma Tecnologia Vivencial. Como esta tecnologia está possibilitando novas maneiras de interagir e vivenciar histórias. Público: alunos do Ensino Médio e outros interessados.