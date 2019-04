Temer e filha denunciados pelo MPF de São Paulo

O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo ofereceu nesta terça-feira (2) denúncia à Justiça contra o ex-presidente Michel Temer (MDB), e a filha, Maristela Temer. A denúncia se baseia no crime de lavagem de dinheiro com agravo de ser praticado por associação criminosa. João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, e a sua mulher, Maria Rita Fratezi, são acusados pelos mesmos crimes.

Para a força-tarefa da Lava Jato, a reforma da casa da Maristela Temer foi financiada com dinheiro desviado das obras da usina nuclear de Angra 3.

A denúncia é desdobramento do chamado inquérito dos portos, que investigou se o então presidente da República Michel Temer tinha favorecido empresas do setor portuário com a edição de um decreto.

Prisão

A denúncia do MP paulista ocorre 12 dias após o ex-presidente ser preso pela Lava Jato do Rio. Ele foi solto no último dia 25 de março por meio de decisão do desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

