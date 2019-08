O ar polar perde a força no Rio Grande do Sul e as temperaturas vão subir nesta sexta-feira (16). O amanhecer ainda é frio, mas com mínimas altas em comparação aos últimos dias.

No período da tarde e início da noite, a elevação da temperatura é favorável com o ingresso do ar quente, o que trará máximas perto dos 25°C na Região Metropolitana. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima deve ser de 8°C e a máxima deve chegar aos 26°C.

