Tempestade com ventos de até 100 km/h atinge as ilhas das Bahamas, ainda devastadas pelo Dorian

Após a devastação deixada pelo furacão Dorian, agora a região das Bahamas passa pela iminência da tempestade tropical Humberto. Conforme o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), a tempestade se dirigia lentamente para noroeste na madrugada deste sábado (14).

As autoridades locais emitiram um alerta para a zona norte e noroeste das Bahamas, pois a tempestade deve se converter em furacão dentro de até três dias. Após o fim de semana, Humberto deve atingir a costa leste da Flórida, nos Estados Unidos.

As Bahamas devem ser atingidas com ventos de até 100 km/h. As chuvas devem provocar novas inundações nas ilhas. Os esforços de ajuda e recuperação nas ilhas Grand Bahama e Ábaco, arrasadas pelo Dorian, podem ser bastante afetados.

LEIA MAIS: Bahamas continua com 2,5 mil desaparecidos após furacão Dorian

Deixe seu comentário: