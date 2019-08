Companhias aéreas no Japão calculam que vão suspender 222 voos domésticos entre quarta (14) e quinta-feira (15) por causa da aproximação de uma forte tempestade tropical no oeste do país. A tempestade recebeu o nome de Krosa. A maioria dos voos suspensos são com partida e chegada em Kyushu. As empresas dizem que mais voos podem ser suspensos e que os passageiros acompanhem pela internet.

