Tempo segue firme no estado apesar de grande amplitude térmica

Nesta segunda-feira (25), o boletim meteorológico da semana foi emitido pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). Para esta noite, a previsão destaca o predomínio de nuvens e eventual chuva fraca no litoral gaúcho, com ventos em torno de 50km/h. Já na maior parte do estado, o tempo se mantém estável, com mínima de 14ºC.

Amanhã (26), o tempo permanece o mesmo no litoral. Os ventos passam a soprar do quadrante sul trazendo um ar mais frio e, com isso, as temperaturas ficam amenas, mesmo no período da tarde com a presença do sol.

Para quarta-feira (27), a expectativa é que o tempo se mantenha firme, apesar de haver chance de chuva isolada na costa. As temperaturas seguem com grande variação.

Deixe seu comentário: