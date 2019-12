Dicas de O Sul Terceira edição do Projeto Mais Leve

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Com foco em buscar diferentes olhares para os temas de ansiedade e depressão o Projeto Mas Leve chega a sua terceira edição, dia 11 de dezembro, às 19h, na Fábrica do Futuro, em Porto Alegre.

Como cada um de nós pode ser a melhor versão possível de si mesmo? E ao se relacionar com os outros? São alguns questionamentos que Felipe Goettems, criador do projeto, traz para o debate, que é gratuito e aberto a todos os interessados.

Nesta edição, a psicóloga Adriana Fork traz sua experiência em TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e Prem Dinoo, terapeuta tântrico, vem com um olhar mais holístico para as repressões que refletem no corpo.

Adriana Fork, psicóloga há 25 anos, ajuda as pessoas na busca de suas melhores versões. Acredita em uma forma de trabalho integrativo, facilitando processos de reflexão, aprendizagem e mudança a partir de uma visão sistêmica.

Possui Mestrado em Psicologia Clínica e trabalha como Psicoterapeuta Sistêmica e Cognitivo-Comportamental, Facilitadora de Grupos e em processos de Coaching e Mentoring e tem forte atuação na área de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.

Prem Dinoo é terapeuta tântrico, renascedor, especialista em disfunções sexuais e coautor do livro A Arte de Brilhar (2019), onde escreve sobre relacionamentos, sexualidade e conexão a partir da sua história de vida. Acredita que a transformação da sociedade passa pela sexualidade, pela forma como nos relacionamos com os outros, com nós mesmos, com o nosso corpo e com o nosso prazer.

A mediação será de Felipe Goettems, Consultor na área de Desenvolvimento Humano nas empresas, criador do Projeto Mais Leve, que também viveu na pele a ansiedade e depressão e conta sua experiência.

O Brasil é o primeiro no ranking mundial da ansiedade, o quinto no ranking da depressão e tem um caso de suicídio a cada 46 minutos. O projeto Mais Leve busca colocar esses temas em pauta e combater a falta de diálogo, o preconceito e a desinformação. O Mais Leve tem o apoio da BPro; Bs Project; CorujaLab; Fábrica do Futuro; Vivar Sleep Center e Reverso Comunicação Integrada.

SERVIÇO

O que: Projeto Mais Leve – 3ᵃ edição

Quando: 11 de novembro (quarta-feira)

Onde: Fábrica do Futuro ( Rua Câncio Gomes, 609) – 4 distrito

Inscrições gratuitas pelo site: maisleve.cc

