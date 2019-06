Término de Camila Cabello gera suspeita de romance com Shawn Mendes

Segundo o jornal The Sun, após um ano e meio juntos, Camila Cabello e Matthew Hussey terminaram o namoro. A publicação afirma que a decisão foi mútua: “o relacionamento de Camila com Matthew seguiu seu curso e eles decidiram se separar […]. Foi uma decisão mútua para acabar com as coisas. Mas eles passaram muito tempo juntos no último ano e meio e querem continuar amigos, apesar de seguirem os seus próprios caminhos”, disse uma fonte. A pessoa continua e acaba comentando que, com certeza, isso aumentará os boatos de que Camila e Shawn Mendes poderiam estar tendo um lance! Ainda mais após o clipe sexy de Señorita.. “Isso, é claro, vai gerar rumores de que ela e Shawn se tornaram mais do que apenas amigos”, afirmou – mas seria tudo apenas um boato. De qualquer forma, shippamos esse casal!

