Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu um ponto a cerca de 250 quilômetros da ilha de Apia, a capital e maior cidade do arquipélago de Samoa, nesta sexta (8). O impacto na ilha, no entanto, não foi significativo. Um funcionário do departamento de combate a incêndios e emergências do país disse que ele sentiu o impacto do terremoto, que foi registrado pelo Serviço Geológico dos EUA.