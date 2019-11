Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas em um terremoto de 6,4 graus de magnitude na escala Richter que atingiu a Albânia nesta terça-feira (26). Muitos edifícios desabaram, deixando várias pessoas soterradas.

O tremor é o mais forte a atingir o país europeu da Península dos Balcãs em décadas. O abalo foi sentido na capital Tirana, onde moradores em pânico deixaram os imóveis e correram para as ruas, e em outras cidades.

As autoridades mobilizaram 400 militares para participar de operações de emergência em Durres e Thumane, onde várias pessoas estão nos escombros, informou o Ministério da Defesa.

O epicentro do tremor localizou-se no Mar Adriático, 34 quilômetros ao noroeste de Tirana, a 10 quilômetros de profundidade, de acordo com o Centro Sismológico Euromediterrâneo. Em seguida, foram registradas várias réplicas.

Mais tarde, um terremoto de 5,4 graus atingiu a Bósnia. O seu epicentro foi registrado a 75 quilômetros ao sul da capital Sarajevo. Não houve registro de mortos ou feridos.