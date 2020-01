Celebridades Thais Fersoza faz doação de cabelos e surge com novo corte

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Thais Fersoza mostrou em seu canal no YouTube uma mudança do bem. A atriz e apresentadora decidiu cortar os cabelos para fazer uma doação. “Queria muito fazer esse corte porque é muito especial para mim, pois quero fazer uma doação”, contou a mãe de Melinda e Teodoro.

“Conversei com meu cabeleireiro e disse que queria cortar o quanto fosse possível para fazer uma doação. E ele me disse que são 15 cm, então cortei 15 cm”, explicou. No vídeo, Thaís mostrou o comprimento dos fios antes de cortar e, depois, o resultado após o corte inicial.

“Gente, aqui o resultado. Não filmei durante porque fiquei muito apreensiva olhando no espelho”, revelou, se divertindo. “Olha que lindo, leve e gostoso! Estou muito feliz”, exclamou a apresentadora, que logo depois mostrou o visual para o marido, Michel Teló.

“Você está linda! Ela é sempre linda… eu conheci ela loira de cabelo curto, depois ficou morena de cabelo curto, depois de cabelo comprido, muito muito comprido, e agora morena de cabelo normal. Falei para ela: ‘de qualquer jeito que você cortar, vai ficar linda'”.

