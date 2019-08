Thammy Miranda fez revelação sobre órgãos femininos: “Não tem mais nada”

Thammy Miranda, de 36 anos, revelou na última sexta-feira (9) que não tem mais nenhum órgão feminino, como útero e ovários.

O filho de Gretchen tirou a tarde para responder perguntas no Instagram e logo de cara foi questionado sobre a transição de gênero: “Você tirou o útero e os ovários? Se não, como faz em questão a menstruação”, dizia a mensagem.

Bem humorado, Thammy respondeu que já não possui mais os órgãos: “Já tirei tudo, não tem mais nada”, disse.

Ele começou a sua transição de gênero em 2014 e agora segue para uma outra etapa da mudança no corpo.

“Não é loucura. É tudo com acompanhamento médico. É para o meu bem-estar, o bem-estar do meu corpo. Eu tomo hormônio de 15 em 15 dias, tem que ter cuidado mesmo”, disse o filho da cantora e atriz Gretchen, no programa “A tarde é sua”, da Rede TV.

Thammy disse que não se importa com o que as pessoas podem falar sobre a sua decisão: “A minha saúde é o que importa”.

O ator, que está há cinco anos com Andressa Ferreira, de 29, espera o primeiro filho com a modelo. O processo de inseminação artificial foi realizado nos Estados Unidos, da mesma maneira que a atriz Karina Bacchi, de 42, que usou um doador de sêmen internacional e teve o filho em Miami.

O casal já escolheu até o nome da criança, que é um menino: Bento. Ainda na tarde de perguntas e respostas do Instagram, Thammy confessou a grande expectativa pelo nascimento do primogênito: “Estou muito ansioso. Ansioso para caraca. Não vejo a hora”, revelou.

“É uma bênção em nossas vidas. Ele deu vida nova para meu pai (o delegado Silva Neto). É lindo de ver”.

Dia dos Pais

Thammy Miranda usou o Instagram no domingo (11)para comemorar seu primeiro Dia dos Pais. O filho de Gretchen aguarda a chegada do primeiro herdeiro, do relacionamento com Andressa Ferreira.

“E a felicidade em sentir a sensação do primeiro dia dos pais com esse ser que já mora no meu coração!”, escreveu ao posar com o bolo surpresa que ganhou de Andressa e exibir a barriguinha de quatro meses de gestação da mulher.

No bolo, Andressa escreveu uma mensagem carinhosa ao marido: “Papai, dentro da mamãe agora batem dois corações que são apaixonados por você”.

A gravidez de Andressa foi confirmada em 27 de junho. Há algum tempo, o casal vinha demonstrando o desejo por ter filhos e decidiram concretizar o sonho em uma clínica nos Estados Unidos. A clínica escolhida nos EUA é a mesma que Karina Bacchi usou quando decidiu que queria engravidar do pequeno Enrico, em 2016.

Em entrevista,Thammy afirmou que eles sempre pretenderam encontrar um doador anônimo e estão muito animados para dar esse novo passo em seu relacionamento.

Deixe seu comentário: