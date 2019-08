Thaynara OG se pronuncia sobre término com Gustavo Mioto e manda recado para fãs

Com os rumores de término entre Thaynara Og e Gustavo Mioto, a apresentadora recorreu aos storys do Intsagram para esclarecer tudo. Ela confirmou que não está mais com o cantor e deixou claro que não gostou dos boatos e comentários dos fãs. “Entendo que vocês queiram saber isso por mim. Não estou namorando, mas tá tudo bem comigo e queria agradecer todas as mensagens de carinho”, começou ela em uma primeira postagem.

Logo depois ela comentou que tentou ser objetiva na primeira mensagem para não entrar em muitos detalhes sobre o assunto, mas precisou pedir aos fãs e seguidores que parassem com especulações. “Foi mais um relacionamento que não deu certo, como tantos outros, então bola pra frente”, disse. E continuou. “Histórias inventadas em um momento que se precisa de empatia e respeito só machuca todo mundo. Isso tá tomando uma proporção desnecessária e que me assusta”, lembrou.

Para finalizar, Thaynara deixou uma mensagem fofa sobre seus sentimentos pelo ex-namorado e em que termos a relação terminou.

O ex-namorado viu a publicação e compartilhou em seu perfil na rede social. O astro sertanejo endossou a declaração da apresentadora e contou sua versão. “Faço das palavras dela, as minhas. Infelizmente, não foi nossa hora. Mas tenho e pra sempre terei o maior carinho do mundo pela Thay e pela família dela. Todos são incríveis e me trataram bem desde o início!”, disse.

