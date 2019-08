Timaço de famosos curte a segunda noite de show de Sandy e Junior no Rio de Janeiro

Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank dividiram uma van para ir ao show da turnê Nossa História de Sandy e Junior, na noite deste sábado (3), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. O trio aparece empolgadíssimo cantando algumas músicas da dupla, que se apresentou na Cidade Maravilhosa. Sheron Menezzes, Fernanda Paes Leme, João Vicente de Castro, Aline Riscado e muitos outros famosos também curtiram o show.

Casais ganharam um vale-night dos filhos para voltar ao passado com um repertório cheio de sucessos da dupla. Além de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o show contou com a presença de outros casais famosos: Angélica e Luciano Huck, Thais Fersoza e Michel Teló.

“Que a Melinda e o Teodoro não saibam”, disse Teló sobre os filhos. “A gente não falou que está indo lá. Se falasse, eles iam querer ir juntos. Eu até queria levar, mas se fosse matinê. Se a Melinda sabe onde a gente está indo ela vai ficar muito chateada. Falei que a gente tinha compromisso e tal. Já pensou se falo que estaos indo ver Sandu e Junior?”, explicou Thais.

A turnê Nossa História ao Rio de Janeiro, uma das mais esperadas do ano, desde que o retorno da dupla foi anunciado, tem oferecimento da Elo. A procura por ingressos na capital fluminense foi tão grande que os irmãos de Campinas (SP) precisaram abrir uma data extra na cidade. O local, que já foi palco de shows de grandes estrelas internacionais como Beyoncé e Amy Winehouse, cabe 18 mil pessoas.

“Essa turnê está sendo uma emoção tão grande, ainda maior do que sonhei. Que coisa incrível. É um sonho que a gente está vivendo. Foram 17 anos fazendo isso, mas parece que foi a vida inteira. Não parece que se passaram 12 anos. O mais legal é a gente está vivendo novos momentos dessa nossa história”, festejou Sandy.

Gêmeas que superaram câncer

Emoção e euforia definiram a noite das gêmeas Gabriela e Manoela Domingos Lima, de 22 anos. Após serem curadas de um linfoma no pescoço, as irmãs celebraram a vida no show de Sandy e Junior, no Rio de Janeiro. A apresentação da turnê “Nossa história”, na Jeunesse Arena, localizada na Barra, foi a primeira que as duas compareceram desde o fim do tratamento.

As jovens descobriram o câncer praticamente na mesma época: a primeira em setembro do ano passado e a outra três meses depois, em dezembro. Após um longo período de luta, as estudantes de odontologia, enfim, venceram a doença, e comemoraram ao lado de três primos.

