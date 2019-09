Tiroteio deixa sete mortos e 21 feridos no Texas

Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas e sete mortes foram confirmadas após uma pessoa atirar em diversas vítimas “aleatórias” na noite desse sábado (31). O caso aconteceu no estado americano do Texas, em uma região localizada entre as cidades de Odessa e Midland. Depois do ocorrido, o criminoso sequestrou um veículo. Entre os feridos, estão três policiais. Dois atiradores estariam envolvidos no ataque, mas isso não foi confirmado pelo porta-voz da polícia de Odessa.

Segundo a polícia, um suspeito foi parado na rodovia entre as duas cidades, quando, então, teria atirado contra um agente. Em seguida, seguiu atirando de forma aleatória no local. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter que foi informado sobre os tiros no Texas e que o FBI e a polícia estão investigando o ocorrido.