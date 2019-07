Tiroteio em Nova York deixa ao menos um morto e 11 feridos

Um evento que ocorria em um parque norte-americano acabou sem clima de comemoração. Um tiroteio deixou pelo menos 11 pessoas feridas e uma morta no local. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (28), em Brownsville, no Brooklyn, em Nova York.

Informações preliminares apontam que a vítima fatal era um homem de 38 anos, atingido por um tiro na cabeça. O atirador, que teria disparado contra os participantes do “Old Timers Day”, ainda não foi preso.

Alguns feridos estariam em estado grave e foram todos encaminhado para hospitais.

O prefeito da cidade, Bill de Blasio, se manifestou em seu Twitter: “Tivemos um tiroteio terrível em Brownsville nesta noite que quebrou um evento de bairro pacífico. Nossos corações estão com as vítimas. Faremos tudo ao nosso alcance para manter essa comunidade segura e tirar as armas das nossas ruas”.

We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2019