Tiroteio em perseguição policial deixa três feridos no Rio

Um arrastão terminou com perseguição policial, tiroteio e três baleados na Avenida Ayrton Senna, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (22). Segundo informações da Polícia Civil, oito suspeitos estavam assaltando motoristas na região quando trocaram tiros com agentes da Delegacia de Homicídios. Um suspeito foi preso e os outros conseguiram fugir.