Tite negou que tenha recebido um pedido do Flamengo para não convocar jogadores do clube para a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira que irá enfrentar Argentina e Coreia do Sul em novembro será formada apenas por jogadores que atuam no exterior, uma vez que o técnico Tite procurou não tirar nenhum atleta que esteja disputando a reta final do Campeonato Brasileiro – e, no caso do Flamengo, também esteja se preparando para a final da Copa Libertadores. Mas isso não impediu um certo ruído entre a seleção e a equipe carioca.

Pouco mais de uma hora antes do anúncio de convocados, a assessoria de imprensa do Flamengo divulgou uma nota informando que “o presidente Rodolfo Landim fez um pedido formal na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) solicitando que nenhum atleta do clube seja convocado para a seleção brasileira no momento”. Tite, contudo, assegurou que isso não chegou a ele.

“Eu te dou minha palavra de honra que não chegou a mim absolutamente nada do Flamengo, a instituição, o presidente”, afirmou, categoricamente. “O Juninho (Paulista) não me disse nada, absolutamente nada”, continuou, citando o coordenador da seleção.

Apesar desse desencontro, Tite elogiou a equipe carioca pelo desempenho que vem apresentando. Líder disparado do Brasileiro, o Flamengo também está na final da Libertadores, após ter vencido o Grêmio na semifinal.

“Quero parabenizar o Flamengo pela grande campanha e pelo grande futebol. E ao Jorge Jesus, pelo grande trabalho que vem realizando. É um momento mágico, você vê o quanto o Maracanã ferve nos jogos”, comentou o treinador.

Perguntado sobre os rendimentos da Seleção e do Flamengo, o treinador afirmou que não há como comparar poque são circunstâncias diferentes de treinamento.

“Muito difícil comparar, há uma série de variáveis, um time treina todos os dias, uma Seleção precisa se adaptar. Por conta disso, acho que a comparação não cabe”, disse.

Orientação

A cúpula da CBF fez chegar a Tite a “orientação” de que nenhum jogador em atividade no futebol brasileiro deveria ser chamado pelo técnico para os dois amistosos da Seleção Brasileira em novembro – contra Argentina (dia 15) e Coreia do Sul (dia 19). Tite já trabalhava com essa hipótese a partir da pressão de dirigentes de vários clubes do País, preocupados em ver suas equipes desfalcadas em rodadas decisivas do Brasileiro.

O técnico mais uma vez mudou seu critério na convocação da manhã desta sexta-feira (25) da seleção. Para os amistosos de setembro, ele havia relacionado no máximo um por clube nacional. No anúncio da lista para os jogos de outubro, levou dois do Flamengo e dois do Grêmio. Agora, não há nenhum jogador que atue no Brasil.