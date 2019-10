Promover debates e construir políticas no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul para promover a equidade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero e geracional. Com esse objetivo, o TJ (Tribunal de Justiça) instituiu um comitê específico, coordenado pelo desembargador Túlio Martins. A iniciativa é inédita no País e já contou com ao menos uma reunião.

