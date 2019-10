O expediente no TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) e nos Foros de todo o Estado terá funcionamento normal nesta segunda-feira, 28 de outubro, quando se comemora o Dia do Funcionário Público. Em órgãos municipais e estaduais, porém, ponto será facultativo. Já no dia 15 de novembro (sexta-feira), o TJ estará fechado devido ao feriado da Proclamação da República.