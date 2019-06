Todos podem se vacinar contra a gripe a partir de hoje

A partir de hoje (3), toda a população pode se vacinar contra a gripe – inclusive quem faz parte do grupo prioritário e ainda não se vacinou. A vacinação vai permanecer enquanto durarem os estoques. As informações são do Ministério da Saúde.

A campanha nacional, que havia iniciado em 10 de abril, chegou ao fim na última sexta-feira (31) e quase 80% (47,5 milhões de pessoas) do público prioritário foi vacinado. O grupo prioritário compreendia gestantes, puérperas, crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, além de profissionais de segurança e salvamento.

