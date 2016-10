“Tóin – Dança para Bebês” integra comemorações ao Mês da Criança no Instituto Ling

Em comemoração ao mês da criança o Instituto Ling promove apresentações do espetáculo “Tóin – dança para bebês”, com duas sessões no sábado (15). Dedicado a bebês de 0 a 3 anos, Tóin é composto por duas atividades: o espetáculo e uma “oficininha” de dança para os pequenos, compondo os estímulos da apreciação e da experiência.

A montagem apresenta, de forma lúdica e sensível, o brinquedo preferido dos bebês: a dança. Já a oficina visa estimular a motricidade, a sensibilidade e os laços afetivos entre os bebês e os seus acompanhantes, através de conteúdos despertados pelo espetáculo.

As apresentações ocorrem no auditório às 15h e às 16h. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40, antecipados pelo site www.institutoling.org.br e na bilheteria do local, antes das sessões.

Dirigido por Jussara Miranda, Tóin já realizou mais de 150 apresentações em Porto Alegre, cidades do interior do RS e em outros estados, com atividades em Salvador, Londrina e Belo Horizonte. A Muovere Cia de Dança contemporânea atua há mais de 27 anos no cenário da dança em Porto Alegre, reunindo um repertório de 18 espetáculos, cinco performances de rua e cinco projetos de inclusão social.

