Torcedor morre na Arena do Grêmio durante partida contra a Chapecoense

Noite de futebol costuma ser de descontração, mas, infelizmente, não foi assim para todos nessa segunda-feira (5). Um torcedor morreu dentro da Arena do Grêmio, durante a partida entre o Tricolor e a Chapecoense, que ocorreu em Porto Alegre.

Em nota oficial, a assessoria de comunicação da Arena confirmou o óbito e explicou que o mal súbito aconteceu durante o primeiro tempo do jogo. Conforme o texto, “todo atendimento foi prestado pela equipe médica de plantão”, porém, o torcedor não resistiu e morreu no local. A nota se encerra com uma mensagem de solidariedade com amigos e familiares da vítima.

