Torcedores argentinos violentos serão proibidos de entrar no Brasil durante Copa América

Um acordo entre os governos do Brasil e da Argentina fará com que cinco mil torcedores argentinos sejam impedidos de ingressar no Brasil durante a Copa América. Esses indivíduos considerados violentos, também serão barrados na Fronteira em quaisquer outros eventos esportivos. Porto Alegre está entre as cinco cidades-sede que receberão a Copa América, junto com Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A relação com os nomes de pessoas que tem histórico criminal de torcidas organizadas no país vizinho já foi transmitida ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. A Divisão de Imigração da Polícia Federal brasileira também possui os dados e garantirá que esses torcedores não entrem no país e, caso consigam burlar a fiscalização, sejam barrados na porta dos estádios.

“Estamos preparados para toda espécie de contingência. Temos tempo hábil para fazer isto”, disse Moro.

Segurança geral

Não serão apenas os argentinos violentos que serão impedidos de adentrarem o Brasil. Uma triagem está sendo realizada para que ninguém com esse perfil esteja nas partidas e festividades da Copa América, independentemente da nacionalidade.

Outros esforços especiais são feitos para evitar crimes, especialmente: contra a vida e integridade física; tráfico e uso ilícito de armas, munições, explosivos e materiais tóxicos; atos terroristas, incluindo-se seu financiamento; promoção ou facilitação de evasão dos controles de segurança das fronteiras; crime organizado transnacional; e crimes que mereçam, segundo as leis aplicáveis da parte requerente, penas privativas de liberdade.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda utilizará o sistema de reconhecimento facial para identificação de torcedores nos seis estádios onde serão disputadas as partidas.

Deixe seu comentário: