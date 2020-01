Polícia Traficantes são presos em Tramandaí

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Maconha e cocaína foram apreendidas Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam um homem e duas mulheres que traficavam drogas em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A operação ocorreu na sexta-feira (03).

Com o grupo, foram encontradas porções de maconha e de cocaína prontas para a venda, além de uma balança de precisão.

