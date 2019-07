Neste domingo (7), foi divulgado o primeiro trailer do live-action do filme “Mulan”, da Disney. No trecho, a protagonista aparece treinando para ser uma guerreira e se opondo aos conselhos dados à ela sobre como deve ser uma “boa esposa”.

A estreia do filme será apenas em março do ano que vem no Brasil. Vale lembrar que o original foi lançado em 1998 e conta a história de uma jovem que se disfarça de homem para poder ingressar no exército chinês no lugar do pai.

Vem conferir o trailer!

