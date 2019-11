Trânsito de Porto Alegre tem o menor número de mortes em 22 anos

Foram 62 vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre de janeiro a outubro, uma a menos que no mesmo período do ano passado. Este dado representa o menor número de mortes dos últimos 22 anos no decorrer dos dez primeiros meses de uma temporada.

Dos 62 casos fatais, 29 envolveram motociclistas, sendo 27 condutores e dois caronas, e 26 foram pedestres atropelados, sendo 18 idosos (acima de 60 anos). A Ciet (Coordenação de Indicadores de Engenharia de Tráfego) da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgou os dados nesta segunda-feira (11).

Os números apontam também que, das 26 vítimas fatais por atropelamentos, dez casos ocorreram com o envolvimento de motos (38%); nove por carros (35%); cinco por ônibus (19%); uma por caminhão (4%) e uma por bicicleta (4%). Nos dez primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2018, houve um aumento de 8% em acidentes (9.999 a 10.814) e mais 9% em feridos (4.150 a 4.522).

Fabio Berwanger Juliano, diretor-presidente da EPTC, avalia a situação e projeta as atividades prioritárias até o final deste ano: “Mesmo com redução no número de vítimas fatais, que sinaliza uma menor gravidade nos acidentes, nossa preocupação permanece com relação aos números de acidentes e feridos. Vamos intensificar ações direcionadas à segurança dos motociclistas e dos pedestres. Ações educativas e de fiscalização, principalmente para conter excessos de velocidade e a necessidade no uso de equipamentos de segurança, isto no caso das motos. E, em relação aos pedestres, principalmente os idosos, nosso foco principal é alertar a importância de travessias seguras, realizadas com bastante calma, para evitar riscos de atropelamentos”.

O encaminhamento das ações preventivas de educação para o trânsito e de fiscalização seguem os estudos desenvolvidos em coletas de dados pelos técnicos do Programa Vida no Trânsito, sobre os riscos que levaram às ocorrências dos acidentes. O programa representa uma parceria de um trabalho permanente entre a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), EPTC, Detran e o Samu.