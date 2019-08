Trânsito no bairro Passo d’Areia na capital sofrerá alteração a partir de segunda

A região do IAPI, no bairro Passo d’Areia sofrerá alterações no trânsito a partir desta segunda-feira (26). A principal mudança será na avenida Plínio Brasil Milano, no trecho entre o Viaduto Obirici e o número 2402, sentido bairro-Centro, que será bloqueado: o trânsito será direcionado para duas faixas no contra fluxo do sentido oposto, com acessos no canteiro central.

A razão destas alterações se dá pela nova etapa de obras de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Arroio Areia. Porém, haverá auxílio aos motoristas, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fará desvios no trânsito a partir das 9h desta segunda na região.

Os bloqueios ocorrerão em etapas, para que ocasione o menor impacto possível, e serão sinalizados com as indicações dos desvios. Conforme o avanço das obras, podem ser feitos ajustes.

Outras mudanças

As ruas Cacequi, Sobradinho e Gustavo Moritz estarão liberadas apenas para acesso local, com passagem protegida para pedestres. Os motoristas que trafegarem pela Plínio Brasil Milano no sentido Centro-bairro poderão utilizar a faixa da direita compartilhada com o transporte coletivo, mas serão orientados a desviar pela rótula da rua José da Silva para acessar a avenida Assis Brasil pela avenida Grécia, que será a principal alternativa, ou pelas ruas Jary e Bezerra de Menezes. Com exceção da linha de ônibus 608 IAPI, que terá seu terminal transferido para a rua Jary, as demais linhas de transporte público não sofrerão alterações no trecho.

Deixe seu comentário: