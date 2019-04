Treino de professores na área de robótica

A Secretaria da Educação começa formar professores das escolas beneficiadas com kits de robótica no começo do ano letivo. Ao todo, 91 instituições de Ensino Fundamental em tempo integral e 120 estabelecimentos que atendem alunos com superdotação/altas habilidades integram o projeto. As capacitações foram divididas em cincos polos regionais: Porto Alegre, Pelotas, Uruguaiana, Ijuí e Santa Maria.

