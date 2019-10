Nesta quinta-feira, das 14h às 18h, a estação do Trensurb em São Leopoldo será palco para a ação “Cabelaço”, alusiva à campanha “Outubro Rosa” de alerta para a prevenção do câncer de mama. A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres oferecerá cortes gratuitos de cabelo, com arrecadação de mechas para perucas de pacientes do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul.