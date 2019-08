A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na madrugada deste sábado (3), três pessoas. Os indivíduos viajavam em direção à Santa Maria, em um Chevrolet Agile com placas de Capão da Canoa, com 2,034kg de cocaína no interior do veículo.

O condutor, natural do Pará, e os dois passageiros, um homem natural de Novo Hamburgo e uma mulher natural de Porto Alegre, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e irão responder pelo crime de tráfico de drogas.

